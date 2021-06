Sondaggio / Il 62% dei lettori e delle lettrici di Toro.it non rinnoverebbe il contratto a Milinkovic-Savic

Diversi giocatori del Toro hanno il contratto che scadrà il 30 giugno, tra di loro c’è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, dopo essere stato molto vicino al rinnovo durante la stagione appena conclusa perché godeva della stima di Marco Giampaolo, ha visto congelarsi le trattative per il prolungamento di contratto dopo l’esonero del tecnico abruzzese, sostituito da Davide Nicola sulla panchina granata. Il numero 32 granata con entrambi gli allenatori ha avuto diverse occasioni per dimostrare il suo valore in campo, ma non sempre le sue prestazioni sono state buone. Spesso Milinkovic-Savic ha commesso degli errori. La maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it, ovvero il 62% dei votanti al nostro sondaggio, non prolungherebbe il rapporto tra il numero 32 granata e il Toro. Il restante 38% invece gli rinnoverebbe il contratto.