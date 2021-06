Sondaggio / Tanti giocatori del Toro hanno terminato il prestito in altri club e torneranno alla base: diteci chi vorreste restasse con Juric

Il cambio di guardia in panchina con l’arrivo di Juric al posto di Nicola porterà aria fresca anche sul fronte mercato. Il Torino, oltre agli acquisti e le cessioni per soddisfare le richieste del tecnico, dovrà gestire anche i numerosi giocatori che hanno terminato il prestito con la chiusura del campionato e che quindi rientreranno sotto la Mole. Alcuni potrebbero ancora dire la loro in granata: Aina, torna dopo la sua avventura al Fulham, sceso di categoria. Djidji invece, già a Torino nei giorni scorsi, ha lasciato Crotone. Il Milan in Champions, difficilmente terrà Meité. Ci sono poi i due giovani talenti Jacopo Segre, di ritorno dopo una parentesi alla Spal, e Vincenzo Millico, reduce da sei mesi al Frosinone. Infine, l’ultimo nome della lista è Iago Falque. Vi chiediamo quindi chi vorreste tenere con Juric tra questi giocatori. Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.