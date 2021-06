Sondaggio / Abbiamo chiesto ai nostri letto chi dovrebbe restare con Juric tra i giocatori di rientro dai prestiti: ecco i risultati

È di nuovo tempo di mercato per il Torino che, dopo il cambio di guardia in panchina, dovrà prepararsi al meglio per evitare gli errori del passato. Juric ha già espresso chiaramente le proprie priorità, indicando i ruoli da rinforzare. I primi acquisti potrebbero però arrivare dal fronte interno. Sono infatti diversi i giocatori che rientreranno dai prestiti e che potrebbero fare proprio al caso del tecnico croato. Abbiamo infatti chiesto ai nostri lettori, chi vorrebbero restasse con Juric.

Toro, i lettori escludono Djidji e Meitè

La maggioranza ha eletto Aina e Segre come i preferiti. Il primo è reduce da un prestito al Fulham, ha raccolto il 31% dei consensi, portandosi in testa. L’ex Primavera granata invece, di ritorno dalla Spal, è ad un solo punto percentuale di distanza. Seguono poi un altro talento frutto del vivaio giovanile del Torino, Vincenzo Millico, con il 19% dei sì, e Iago Falque, messo ai margini e finito al Benevento, ma che il 12% dei tifosi rivorrebbe in granata. Gli ultimi due sono Meité, con il 5% dei voti, che ha lasciato i granata approdando in prestito al Milan, e Djidji.