Sondaggio / Barak, Messias, Ramirez, Vazquez o qualcun altro ancora: diteci chi vorreste come rinforzo per la trequarti campo del Torino

Davide Vagnati è alla ricerca di rinforzi per la squadra di Ivan Juric. Il direttore tecnico granata, in questa prima fase di calciomercato, sta orientando i propri sforzi in particolare per la ricerca di trequartisti per il 3-4-2-1 dell’allenatore croato. Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse ci sono Antonin Barak, Junior Messias, Franco Vazquez e Gaston Ramirez. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: quale tra questi trequartisti vorreste vedere al Torino? Ditecelo rispondendo nell’apposito box sondaggio.

Chi vorreste come trequartista al Torino? Barak

Messias

Ramirez

Vazquez

Nessuno di questi Guarda i risultati

Loading ... Loading ...