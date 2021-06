Sondaggio / Il 35 % dei lettori e delle lettrici di Toro.it come trequartista vorrebbero l’arrivo di Antonin Barak

L’inizio del calciomercato si avvicina e le trattative sono già entrate nel vivo. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati è al lavoro per regalare a Ivan Juric i primi rinforzi. Il club granata è alla ricerca di un trequartista, un ruolo fondamentale nel 3-4-2-1 adottato dal tecnico croato. Come acquisto sulla trequarti il 35% dei lettori e delle lettrici di Toro.it vedrebbe in modo positivo l’arrivo di Antonin Barak, profilo che Juric conosce molto bene avendo già lavorato con lui a Verona. Il 29 % dei votanti invece sceglierebbe Messias, giocatore in uscita dal Crotone. Il 16% dei lettori virerebbe sulla pista che porta a Vazquez, mentre all’1% piacerebbe l’arrivo di Ramirez. Infine il 19% dei votanti non prenderebbe nessuno di questi giocatori, optando per altri profili.