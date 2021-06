Sondaggio / In vista della prossima stagione quale ruolo affidereste a Milinkovic-Savic quello di primo, secondo o terzo portiere

Vanja Milinkovic-Savic è fresco di rinnovo. Il portiere serbo ha prolungato il contratto che lo lega al Toro fino al 30 giugno 2024. La notizia, dIventata ufficiale da poche ore, era nell’aria già da diverse settimane. È ancora da stabilire il ruolo che ricoprirà Milinkovic-Savic per la prossima stagione, per questo nel nostro sondaggio di oggi ai lettori e alle lettrici di Toro.it chiediamo: Quale ruolo per Milinkovic-Savic nel Torino? Potete decidere se al numero 32 granata affidereste il ruolo di primo, secondo o terzo portiere. Potrete votare nell’apposito box sondaggio.