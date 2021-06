Sondaggi / Abbiamo chiesto ai lettori di dirci quale sarebbe il ruolo ideale per Milinkovic-Savic: ecco i risultati e le risposte

Fresco di rinnovo, Milinkovic-Savic è il punto da cui ripartire per la porta granata del prossimo anno. Il suo momento potrebbe infatti essere finalmente arrivato. La permanenza di Sirigu è una possibilità sempre più remota ed il famoso “Donnarumma serbo” potrebbe riuscire finalmente a prendere il suo posto. Dopo aver conquistato Giampaolo, che da terzo lo ha fatto passare a secondo portiere, ha avuto qualche spazio anche con Nicola. Juric è quindi il prossimo della lista. Abbiamo chiesto ai nostri lettori quale sarebbe quindi il ruolo ideale da assegnare a Milinkovic-Savic nella prossima stagione.

Milinkovic-Savic, solo l’11% lo vedrebbe come primo portiere del Toro

Solo l’11% si è dichiarato favorevole al suo utilizzo come primo portiere, complici probabilmente alcuni errori costati cari al Toro e che quindi lo rendono ancora poco predisposto a difendere sempre la porta granata. La maggioranza ha infatti votato per il mantenimento del ruolo attuale di secondo (il 46%). Poco distante c’è chi invece pensa che Milinkovic-Savic dovrebbe tornare a fare il terzo portiere del Toro: ben il 43% ha infatti votato per questa opzione.