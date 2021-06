Sondaggio / Bava dovrebbe restare alla guida del settore giovanile granata o sarebbe giusto cambiare: diteci la vostra

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile divorzio tra il responsabile del settore giovanile granata Massimo Bava e il Toro. Infatti Davide Vagnati vorrebbe portare alla guida del vivaio del Toro un suo uomo di fiducia, Ruggero Ludergnani, attualmente dirigente della Spal (abbiamo scritto qui un suo profilo), società nella quale Ludergnani e Vagnati hanno lavorato insieme. In questo modo Bava lascerebbe il Toro dopo diversi anni da responsabile del settore giovanile granata e una breve parentesi nella veste di direttore sportivo. Per questo nel nostro sondaggio di oggi ai lettori e alle lettrici di Toro.it chiediamo: Vorreste che Bava restasse come Responsabile del Settore Giovanile? Potrete votare nell’apposito box sondaggio.