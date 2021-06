Sondaggi / Nel sondaggio sulla permanenza di Bava alla guid adel settore Giovanile, i nostri lettori si sono schierati a favore

Spal e Toro sono diventati un binomio effettivo dopo l’arrivo di Davide Vagnati in granata. Il ds granata, dopo il tentativo fallito con Cottafava alla guida della Primavera, ha in mente un altro colpo per portare un altro pezzo del club estense sotto la Mole. Si tratta di Ruggero Ludergnani, che andrebbe a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore giovanile. Attualmente, in carica c’è Massimo Bava che, grazie ad un lungo lavoro, ha riportato in alto la Primavera del Torino. Oltre agli ottimi traguardi raggiunti dal Settore giovanile granata, l’attuale membro della dirigenza si occupato anche della questione Robaldo, per assicurare uno spazio dedicato alla cantera del Toro. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori di dirci se, secondo loro, Bava dovrebbe essere restare.

Toro, quasi la totalità dei lettori vorrebe Bava ancora a capo delle giovanili granata

È arrivata una risposta quasi univoca sulla questione. Quasi la totalità dei votanti ha infatti optato per la permanenza di Massimo Bava in granata. Ben il 92% ha riconosciuto il valore del lavoro svolto dall’attuale Responsabile del Settore giovanile, che ha solo più un anno di contratto. Il restante 8% ha invece votato contro la sua conferma, per avere una boccata d’aria fresca anche sul fronte Primavera. Gli ultimi due anni hanno infatti visto i giovani granata soffrire, rendendo scontenta una parte di pubblico.