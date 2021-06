Il portiere della Spal potrebbe essere l’alternativa a Milinkovic-Savic e con quest’ultimo giocarsi il posto da titolare

Milinkovic-Savic ha rinnovato e sarà almeno nella prima fase della preparazione il portiere titolare, considerato che il partente Sirigu non sarebbe comunque in gruppo potendo godere di un periodo di vacanze supplementari. Non ha però intenzione il Torino di spendere una cifra considerevole per sostituire l’Azzurro: si profila un’operazione low cost, che vedrebbe Berisha tra i candidati più forti. Lui e Milinkovic-Savic correrebbero così per una maglia da titolare. Siete d’accordo all’idea che sia il portiere attualmente alla Spal a difendere i pali della squadra granata? Questo il tema del nostro sondaggio: votate l’opzione che preferite al fondo di questo articolo.

Sareste contenti dell'arrivo di Berisha? Sì

No Guarda i risultati