Sondaggi / Il Torino ha salutato Bava e Comi. Diteci se quella del club sia stata la scelta giusta oppure no, votando

La rivoluzione del Torino targata Vagnati arriva anche sul fronte societario. I granata hanno infatti di recente salutato due capisaldi della dirigenza granata. Il primo è Massimo Bava, responsabile del Settore giovanile, con il quale il Torino ha raggiunto diversi traguardi importanti, che verrà presto rimpiazzato dallo spallino Ruggero Ludergnani. Ai saluti anche l’ormai ex direttore generale Antonio Comi. Cambiamenti importanti su tutti i fronti quindi per il club granata, pronto a mettersi in discussione sotto più punti di vista. Ma è la scelta giusta? O si rishcia di ripetere quanto accaduto con Cottafava alla guida della Primavera? Il Toro ha fatto bene in entrambi i casi o solo su uno? Vi chiediamo di dirci la vostra votando nell’apposito box.

E' stato giusto mandare via Comi e Bava? Sì, avrei mandato via entrambi

No, avrei tenuto entrambi

Avrei tenuto Bava

Avrei tenuto Comi Guarda i risultati