La maggioranza dei lettori di Toro.it si schiera a favore dell’ex responsabile del Settore giovanile del Torino, sostituito da Ludergnani

Oltre il 61 per cento delle preferenze: tra le opzioni a disposizione quella più cliccata riguardava Massimo Bava. I lettori di Toro.it che hanno partecipato al sondaggio non lo avrebbero mandato via. Decisamente meno (il 19%) è d’accordo con Cairo e avrebbe fatto lo stesso, scegliendo di interrompere sia il rapporto con l’ex responsabile del Settore giovanile che con Comi. Il 17% avrebbe tenuto entrambi, solo il 2% non avrebbe rinunciato a Comi.

E' stato giusto mandare via Comi e Bava? Avrei tenuto Bava (61%)

Sì, avrei mandato via entrambi (19%)

No, avrei tenuto entrambi (17%)

Avrei tenuto Comi (2%) Loading ... Loading ...