Sondaggio / Lettori di Toro.it secondo voi Belotti dovrebbe scendere in campo dal 1’ minuto nella finale di Euro 2020: diteci la vostra

L’Italia guidata dal CT Roberto Mancini sta vincendo e convincendo agli Europei. Gli azzurri, dopo aver superato la Spagna in seguito alla lotteria dei calci di rigore, ha staccato il primo pass per la finale a Wembley, in attesa di scoprire chi dovrà affrontare tra Inghilterra o Danimarca. Il CT dell’Italia fin qui ha sempre preferito Ciro Immobile ad Andrea Belotti, facendo poi entrare in molte occasioni il capitano del Toro a gara in corso, con il numero 9 granata che non è ancora riuscito a trovare la via del gol a Euro 2020. In vista della finale la domanda che poniamo ai lettori e alle lettrici di Toro.it è: Belotti merita una maglia da titolare nella finale? Vi chiediamo di farci sapere la vostra opinione nell’apposito box.

