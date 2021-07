La maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it nella finale degli Europei schiererebbe Belotti dal 1’ minuto

Il match Inghilterra-Italia si avvicina. Gli azzurri arrivano alla sfida contro gli inglesi dopo aver battuto la Spagna ai calci di rigore, mentre Kane e compagni hanno conquistato un pass per la finale dopo aver superato la Danimarca, nazionale che ha stupito in positivo in questi Europei. Lo sguardo del CT Mancini adesso è rivolto solo alla partita di domenica sera a Wembley. Il tecnico azzurro fino ad ora ha sempre preferito Immobile a Belotti, con il capitano granata chiamato spesso in causa a partita in corso. Vi abbiamo chiesto se Belotti meriti una maglia da titolare nella finale: il 72% dei lettori e delle lettrici di Toro.it ha risposto di sí, mentre il 28% dei votanti non darebbe fiducia all’attaccante del Toro dal 1’ minuto. Una partita molto importante con l’ultimo Europeo vinto dagli azzurri risale al 1968.

Europeo, Belotti merita una maglia da titolare in finale? Sì (72%)

No (28%) Loading ... Loading ...