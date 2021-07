Sondaggi / Il Torino ha acquistato il classe 2000 Magnus Warming. Diteci se è giusto puntare sui giovani o no votando

Il Torino ha ufficializzato due colpi di mercato. Poli opposti quelli scelti da Vagnati. Se infatti Berisha è un giocatore di esperienza, il nuovo arrivato Magnus Warming ha un bagaglio ancora tutto da riempire. L’acquisto del danese classe 2000, già allenatosi oggi al Filadelfia assieme ai compagni, è stato ufficializzato in data odierna e potrebbe essere solo la prima scommessa che Vagnati è pronto a fare con Juric. Il tecnico è infatti famoso per essere bravo a valorizzare i giocatori a disposizione ed è pronto a replicare anche in granata. È però la scelta giusta puntare su giovani scommesse in un momento come questo? O servirebbero invece giocatori con maggiore esperienza per evitare di commettere errori? Diteci la vostra votando nell’apposito box.

Contenti dell'acquisto di Warming? Sì, giusto scommettere sui giovani (60%)

No, ora non servono scommesse (40%) Loading ... Loading ...