Sondaggi / La maggioranza dei nostri lettori si è dichiarata d’accordo sull’acquisto di giovani scommesse come Warming

Dopo Berisha il Torino ha accolto quella che ad oggi è una scommessa, Magnus Warming, attaccante danese classe 2000. Reduce da un mercato discutibile, Vagnati ha infatti scelto di scommettere sul giovane, portandolo in granata a titolo definitivo con un triennale. Visti i numerosi tentativi anche passati del Toro con giocatori semi-sconosciuti, vi abbiamo quindi chiesto di dirci la vostra a riguardo.

Toro, il 60% approva l’arrivo di Magnus Warming in granata

La maggioranza dei lettori si è schierata a favore della scelta dell’attuale ds del Toro, già fatta la scorsa estate con Vojvoda e Gojak tra tutti, rivelatisi poi scommesse non del tutto vinte. Il 60% si è dichiarato d’accordo con l’acquisto di Magnus Warming. propendendo verso la scelta di virare sui giovani, complice probabilmente anche la capacità di Juric di tirare fuori il meglio da ognuno. Il restante 40% invece, dopo i due anni deludenti che i granata hanno attraversato, preferirebbe che la dirigenza puntasse su profili già conosciuti e di un determinato calibro. L’esperienza è quindi ciò che serve secondo chi ha votato per il no.