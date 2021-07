Vi piacciono le nuove maglie del Torino?

Sondaggio / Il Torino ha svelato le maglie per la stagione 2021-2022. Diteci se vi piacciono rispondendo al sondaggio

Nuova stagione, nuovo allenatore e nuove maglie per il Torino, che si sta preparando in vista del campionato. Il club granata ha presentato quest’oggi la nuova divisa targata Joma, dal design rinnovato rispetto a quello visto nella socrsa stagione, pur mantenendo le caratteristiche principali. La maglia per i match in casa resta infatti totalmente granata, con alcuni ricami raffiguranti un toro rampane e la scritta “1906” in diversi punti. All’interno del colletto, quest’anno comparirà la scritta “granata è una seconda pelle”. Quella da trasferta è invece un omaggio al River Palte, club gemellato con quello granata. È infatti di colore bianco con una striscia diagonale granata. Vi piace questo nuovo design scelto da Joma per le divise del Torino, che richiama la classicità granata? O preferivate un’estetica più rinnovata? Diteci la vostra votando nell’apposito box in fondo a questo articolo.

