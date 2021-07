Sondaggi / Le nuove divise del Toro per la stagione 2021/2022 hanno convinto la maggioranza dei nostri lettori

Nuova stagione e nuove maglie per il Torino che ieri ha presentato le nuove divise. Il design scelto da Joma ha mantenuto la classicità dello stile del Torino, con qualche piccolo accorgimento per renderlo innovativo. La prima maglia è infatti rimasta tutta granata, con alcuni inserti che presentano un toro rampante o la scritta “1906” in alcuni punti. La seconda invece è stata dedicata al gemellaggio con il River Plate: richiama infatti la prima maglia del club argentino, che presenta una striscia diagonale rossa su sfondo bianco, ed ha la scritta “eterna amistad”, motto riproposto in diverse occasioni per celebrare ll legame dei due club. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di dirci la loro sulle nuove maglie del Toro.

Toro, le nuove maglie piacciono all’86% dei lettori

Lo stile classico ha vinto ancora una volta. La maggioranza dei nostri lettori ha infatti apprezzato le nuove maglie del Torino. Ben l’86% si è detto favorevole al nuovo design che Joma ha pensato in vista della stagione 2021/2022 e che vedremo in campo. Il restante 14% avrebbe invece preferito qualcosa di diverso e più innovativo probabilmente e si è quindi dichiarato insoddisfatto.