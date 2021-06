Responsabile del Settore giovanile della Spal dall’estate del 2014, Ruggero Ludergnani è stato anche Agente Fifa dopo aver smesso di giocare

Una breve carriera da calciatore e, nonostante la giovane età, già sette anni alle spalle come responsabile del Settore giovanile della Spal. Riccardo Ludergnani è il nome che in queste ultime ore è stato accostato al Torino: come confermato dal presidente dei ferraresi, Vagnati lo vorrebbe alla guida del vivaio al posto di Massimo Bava. Ma chi è Ludergnani? Classe ’86, come detto il suo nome è legato a quello della Spal e anche allora (era l’estate del 2014) era stato proprio l’attuale direttore dell’area tecnica granata a chiamarlo a Ferrara.

Ludergnani, agente Fifa e poi ds

Non aveva alle spalle una grossa esperienza in quel settore, anche perché prima di ricoprire quel ruolo era stato per un breve periodo direttore sportivo della squadra del Sant’Agostino – fino all’ottobre del 2013 -, che allora militava in Promozione (e nella quale aveva anche militato come calciatore). Dal 2010, Ludergnani aveva già cominciato a lavorare come Agente Fifa anche se una volta arrivato alla Spal ha scelto di seguire un percorso diverso.

Ludergnani e il Torino: prime voci nel 2020

Già nell’estate del 2020 il nome di Ludergnani era stato accostato a quello del Torino. Vagnati, che nella sua esperienza granata sin dall’inizio ha scelto persone di fiducia molte delle quali provenienti proprio da Ferrara, avrebbe voluto anche lui ma il poco tempo a disposizione