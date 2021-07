Venerdì è arrivata la delibera della Giunta Comunale: l’ultimo via libera per far partire i lavori del Robaldo. Bava non ne vedrà i frutti

Una PEC con il definitivo via libera per far partire i lavori del Robaldo. Massimo Bava ha ricevuto il benservito dal Torino, ma al club ha lasciato quest’ultimo regalo. Fino all’ultimo, l’ex responsabile del settore giovanile si è dedicato anima e corpo al progetto del centro sportivo in strada Castello Mirafiori: ha studiato documenti su documenti, facendo da tramite tra il Comune e il presidente Cairo. Sapeva di essere all’ultima curva, perché già a maggio la Conferenza dei Servizi aveva accolto le ultime modifiche effettuate dal Torino. Serviva ancora, però, il permesso edilizio per iniziare a costruire: la Giunta Comunale si è pronunciata positivamente venerdì, concedendolo con l’attesa delibera, finalizzata a ratificare in particolare gli interventi urbanistici di cui la società granata dovrà farsi carico intervenendo sull’area.

Al traguardo un iter infinito

Il giorno dopo l’addio, dunque, Bava ha portato al traguardo l’iter che seguiva con attenzione sin dal 2016, ma per il quale aveva ricevuto, nell’ultimo anno, una precisa delega da Cairo. Dopo cinque anni di scaricabarile tra club e Città, di immotivati ritardi e schermaglie più o meno dure (ricordiamo, ad esempio, gli insulti del patron alla sindaca Appendino, pronunciati pubblicamente), il Robaldo si prepara dunque a diventare, da rudere, un cantiere.

Ora sarà Paolo Bellino ad occuparsi del Robaldo

Ma a gestire le prossime tappe non sarà Bava, bensì Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport, che è entrato nel CdA del Torino proprio con il compito di occuparsi degli impianti sportivi. Lo farà con una sicurezza in più: ora il progetto è approvato e i lavori possono finalmente partire (“Il provvedimento riveste carattere d’urgenza per consentire l’inizio dei lavori in tempi rapidi”, si legge nella delibera). Il club ora si aspetta di arrivare al traguardo in dodici mesi