Ai tifosi che a La Spezia hanno chiesto lumi a Cairo sul Robaldo il presidente ha risposto attaccando la sindaca Appendino

Urbano Cairo stavolta l’ha combinata grossa. Il presidente del Torino, parlando ieri a La Spezia con alcuni tifosi granata che, all’esterno dell’hotel che ospitava la squadra granata, gli chiedevano lumi sui lavori mai iniziati al Robaldo, ha attaccato con insulti e offese varie la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. “Il Robaldo è tutta colpa del Comune” ha prima dichiarato il massimo dirigente granata, smarcandosi da ogni responsabilità. E poi ha aggiunto: “Hanno trovato mille scuse, quella sindaca lì è una def****nte, una co****na. Io non so se voi abbiate mai votato i 5 Stelle, ma quella li è veramente una def****nte. Appena andrà via lei avremo subito le autorizzazioni”.