Il presidente del Torino, Urbano Cairo, chiede scusa per gli insulti rivolti alla sindaca Chiara Appendino: la nota

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, si scusa con la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla quale aveva rivolto dure offese durante una conversazione con alcuni tifosi granata ripresa in un video. Ecco le parole del patron, affidate all’Ansa: “Si tratta di un video rubato di una conversazione privata con poche persone. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno e se l’ho fatto in questo caso con la sindaca Appendino le chiedo scusa”. Poi, sulla questione del Robaldo, il tema all’origine della discussione, il presidente ha spiegato: “La nostra colpa, come ha detto in un’intervista il capo di gabinetto della sindaca Luca Palese, è che abbiamo chiesto di poter realizzare un centro sportivo che richiedeva un investimento maggiore ed era anche più funzionale per la Città. Se a causa di questo si è dovuto aspettare 5 anni per realizzare questo centro e non c’è ancora l’ok per partire, giudichino i torinesi se questa è una cosa giusta”.