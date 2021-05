Ma con una sconfitta contro la Lazio, il Torino si giocherebbe la salvezza all’ultima giornata nello scontro diretto contro il Benevento

Il Cagliari è salvo, il Torino no, anche se invece dell’obbligo dei due punti (come era atteso), potrà pareggiare solo una delle due partite ancora a disposizione per blindare la permanenza nella categoria. Questo è l’esito del pomeriggio di Benevento, nel quale le Streghe di Pippo Inzaghi hanno vanificato al 90′ la possibilità di arrivare ad una sola lunghezza di distanza dai granata, sconfitti sabato a La Spezia. Il gol di Simy ha rasserenato Nicola e il gruppo, frastornato dagli undici gol incassati negli ultimi centottanta minuti, ma ora consapevole di avere una doppia chance per evitare un finale disastroso.

Torino, corsa salvezza con il Benevento: ai granata serve un punto

La prima delle due opportunità arriverà già martedì sera (ore 20.30) sul campo della Lazio. Lo scenario è presto spiegato: con il pareggio o la vittoria, il Torino sarà salvo. Se perderà anche all’Olimpico, invece, si dovrà giocare tutto nello scontro diretto contro il Benevento, in casa. Inutile specificarlo, se così fosse quella sarebbe una partita da incubo, dalla quale i granata non dovranno assolutamente uscire sconfitti: pena, la retrocessione.

Scontro diretto ed eventuale arrivo a pari punti: cosa succede

Facciamo i calcoli. Il Torino è fermo a quota 35 punti, il Benevento ne ha invece 32. Con il pari (o la vittoria) contro la Lazio, i granata andrebbero a più quattro (o più sei) sulle Streghe, rendendosi irraggiungibili. Con una sconfitta, invece, la distanza resterebbe inalterata. A quel punto, nella sfida dell’ultimo turno, al Toro serviranno uno o tre punti: con la vittoria del Benevento, invece, le due squadre finirebbero pari – a quota 35 -, ma i sanniti sarebbero in vantaggio negli scontri diretti, considerando il 2-2 dell’andata. Insomma, Nicola dovrà fermare il prima possibile l’emorragia emotiva, di cui parlava nella pancia del “Picco”: serve un punto in due partite, né una montagna né una cintura di sicurezza.