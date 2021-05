Le dichiarazioni del tecnico granata Davide Nicola nel post-partita di Spezia-Torino, match terminato 4-1 a favore dei liguri

C’è molto su cui riflettere per il Toro, sconfitto 4-1 dallo Spezia dopo lo 0-7 contro il Milan. La salvezza resta in bilico. Il tecnico granata Davide Nicola commenta così la prestazione dei suoi: “Stiamo pagando l’emotività, non per la partita scorsa dove è arrivata una brutta sconfitta. Abbiamo fatto tanto per arrivare subito e vogliamo chiuderla subito. Questo ci sta portando problemi nella gestione delle emozioni. Nonostante il primo tempo, dove siamo partiti un po’ contratti e c’era da aspettarselo, l’abbiamo riaperta ma lì è subentrata la frenesia quando dovevamo giocare con più tranquillità. Non c’è tempo per parlare. Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qua e dobbiamo fare un ultimo sforzo. Abbiamo ancora due occasioni e cercheremo di fare il possibile per meritare una salvezza che nei numeri e nel percorso stiamo meritando.”

Nicola: “Dobbiamo gestire meglio le energie”

Sui problemi si gestione: “Non ci sono da tirar fuori energie in più, ma c’è da gestirle meglio. Abbiamo fatto fatica a gestire le energie nervose. A livello emotivo, siamo troppo contratti, dobbiamo tornare ad essere sereni e determinanti e fare quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Non è facile perchè i risultati li vogliamo con tutti noi stessi. L’importante è restare concentrati e sereni perchè abbiamo le possibilità per farlo. La Lazio? Ormai non c’è molto da calcolare. Mancano due partite. Giocando ogni due giorni è difficile gestire le energie di tutti. Contro il Milan hanno giocato otto undicesimi della formazione che ha fatto bene a Verona dal 30′ in poi. Per noi sono tutti importanti. Diventa difficile mantenere un certo ritmo e le energie giocando ogni due giorni. Abbiamo la necessità di far giocare chi ha sempre giocato. Questi ragazzi si sono alternati in queste diciotto partite dando il meglio di loro. Dobbiamo ritrovare calma e serenità. Dobbiamo toglierci questo timore di dover per forza fare qualcosa che vogliamo con tutti noi stessi ma che non ci paga se lo portiamo in questi termini“.