Difesa ancora una volta da incubo, centrocampo non pervenuto e in attacco non brilla nessuno: le pagelle di Spezia-Torino

SIRIGU 5: subito in avvio fa la scelta sbagliata, cercando Bremer insidiato da un avversario e per poco il Toro non paga caro questo errore. Il gol di Saponara è sul suo palo, anche se c’è Izzo che gli copre la visuale. Esce nervosismo, come già col Milan

IZZO 5: stringe i denti, recuperato in extremis, ma gioca la porzione di partita in cui la squadra palesa grandi difficoltà specie in difesa. E dalle sue parti Saponara fa quello che vuole, gol compreso (st 10′ SINGO 5: la sua freschezza, a gara in corso, non porta i frutti sperati. Non incide)

NKOULOU 5: sorpreso dalla partenza dello Spezia, è però il giocatore che specie in una prima frazione in cui il Toro è assolutamente fuori fase riesce a mantenere più lucidità dei compagni di reparto

BREMER 4: l’avvio è da incubo, sembra risentire della prestazione e del pesante ko col Milan. Errori e dormite non da lui. Nella ripresa va a conquistarsi il calcio di rigore che riapre la partita ma non è questo che può cambiare il suo giudizio.