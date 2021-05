Nei 45 minuti iniziali in campo c’è solo lo Spezia, Saponara e Nzola segnano due gol pesantissimi: primo tempo pessimo del Torino

Quella contro lo Spezia è una partita che il Torino non può permettersi di sbagliare, per questo motivo Davide Nicola si affida alla formazione titolare con Belotti e Sanabria coppia d’attacco, Izzo e Nkoulou che tornano in difesa. Lo 0-7 subito contro il Milan ha però lasciato degli strascichi e la squadra granata nei primi minuti appare impaurita: Bremer si addormenta su un passaggio di Sirigu e perde palla al limite, Izzo riesce però a rimediare. Al 19′ lo Spezia passa in vantaggio: prima Saponara colpisce il palo dopo aver dribblato Sirigu poi, sul proseguimento dell’azione, lo stesso trequartista dello Spezia batte il portiere del Torino con una conclusione sul primo palo. Dopo la rete subita il Torino prova ad alzare il baricentro, Ansaldi spinge sulla sinistra, ma di conclusioni verso la porta di Zoet non se ne vede nemmeno una. Al 39′ lo Spezia sfiora il 2-0 con un indiavolato Saponara. Un minuto dopo Vojvoda stende Pobega in area: rigore netto che Nzola non sbaglia. Al 44′ la prima conclusione del Torino con un sinistro di Rincon dal limite che termina però sul fondo.