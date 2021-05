Spezia-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Spezia-Torino è una sorta di finale, un vero e proprio spareggio per scacciare definitivamente l’incubo della retrocessione: chi vince è aritmeticamente salvo, il pareggio è un risultato che non servirebbe a nessuna delle due squadre e tutti i verdetti sarebbero rimandati all’ultima giornata di campionato (a meno che il Toro non batta nel recupero la Lazio). La squadra di Davide Nicola deve inoltre vendicare l’umiliante 0-7 subito contro il Milan. Il calcio d’inizio è alle ore 15 allo stadio Picco, segui Spezia-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Spezia-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SPEZIA-TORINO

Ore 13.10 Mancano poco meno di due ore all’inizio della partita tra lo Spezia e il Torino. Per la trasferta in casa della formazione ligure Davide Nicola ha recuperato Izzo e anche Nkoulou, potendo così contare sulla sua difesa titolare, completata da Bremer. Rispetto alla sfida contro i rossoneri, torneranno in campo diversi titolari, tra cui il Gallo Belotti. A breve ci sarà l’arrivo dei pullman allo stadio e poi dopo la consueta ricognizione le squadre si prepareranno per il riscaldamento che precederà il fischio d’inizio.

Spezia-Torino: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disp. Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Singo, Baselli, Lukic, Bonazzoli, Zaza. All. Nicola.

Spezia (4-3-3): Provedel; Marchizza, Ismajli, Erlic, Vignali; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. A disp. Zoet, Rafael, Ramoz, Capradossi, Ferrer, Bastoni, Terzi, Dell’Orco, Estevez, Saponara, Leo’ Sena, Agudelo, Galabinov, Farias, Piccoli. All. Italiano

Spezia-Torino: dove vederla in tv e streaming

Spezia-Torino in diretta sarà trasmessa su Sky Sport (canale 253 del decoder). La partita del Toro di oggi sarà in streaming sarà invece su Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc e su Now Tv.

Spezia-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni