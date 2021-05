La sindaca di Torino, Chiara Appendino, sugli insulti di Cairo: “Si commentano da soli”. Poi entra nella questione Robaldo

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha affidato a Facebook la replica agli insulti del presidente del Toro, Urbano Cairo, che è stato ripreso in un video mentre rivolgeva alla prima cittadina epiteti duri e volgari. In un commento al post con cui il quotidiano Tuttosport rilanciava l’articolo pubblicato in mattinata sulla vicenda, Appendino scrive: “Preferisco non rispondere a degli insulti, credo che si commentino da soli”. Poi prosegue, entrando del merito della querelle sul centro sportivo che dovrebbe diventare il quartier generale delle giovanili granata: “Come il presidente ben sa, non sussistono questioni politiche, ma solo tecniche legate al progetto presentato dalla società, che era lacunoso relativamente all’impianto di illuminazione”.

Robaldo, il progetto del Torino ha delle lacune: ecco quali

A Tuttosport, il capo di Gabinetto della sindaca, Luca Palese, ha spiegato che il 10 marzo la Conferenza dei Servizi ha evidenziato le lacune del progetto presentato dal Torino, privo dell’obbligatorio impianto di illuminazione e dunque impossibile da approvare in via definitiva. Ora il club avrebbe presentato un nuovo progetto, più completo, ma che dovrà essere nuovamente vagliato da tutte le parti: solo con l’ok, si potrà procedere con i lavori. Da Palazzo Civico, insomma, respingono tutte le accuse di Cairo.