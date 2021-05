Ansaldi dopo la sconfitta contro lo Spezia ha voluto esternare il proprio dispiacere attraverso un post sul suo profilo Instagram

Il Toro dopo lo 0-7 contro il Milan è caduto anche nel match contro lo Spezia perdendo 4-1, complicando così la corsa dei granata verso l’obiettivo salvezza. Cristian Ansaldi, dopo la sconfitta contro la squadra ligure, ha voluto mandare un messaggio ed esprimere il suo pensiero attraverso un post sul suo profilo Instagram. Queste le parole scritte dal difensore granata: “Dispiace perdere queste opportunità che abbiamo. Nessuno vuole stare in questa situazione, però la sola cosa che posso dire, è che dobbiamo restare uniti e positivi. Perché di questo momento si esce solo così, basta di avere negatività in questa squadra. La vita ci presenterà sempre momenti belli e brutti, la unica differenza la possiamo fare quando la affrontiamo con fede in Dio e sempre positivi. Restare uniti fino all’ultimo giorno, perché uniti usciremo di questa situazione”.