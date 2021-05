Il tennista, tifoso granata, dopo aver perso contro il numero 1 al mondo Djokovic chiede il risultato del Toro impegnato a sfidare lo Spezia

Lorenzo Sonego, dopo aver lottato per 2 ore e 45 minuti contro il tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic, ha dovuto gettare la spugna. Il noto tennista italiano, tifoso del Toro, dopo essere uscito dal campo ha chiesto subito informazioni sul risultato del match tra la squadra di Nicola e lo Spezia. Nessuno però ha avuto il coraggio di dirgli che i granata avevano perso 4-1. Il brutto risultato del Toro comunque non ha rovinato la splendida settimana di Sonego, che ha portato in alto la bandiera italiana nel mondo del tennis.

Le imprese contro Thiem e Rublev

Sonego giovedì ha vinto contro il numero 4 al mondo Thiem e nella mattinata di ieri è riuscito ad avere la meglio anche su Rublev, numero 7 al mondo. Il tennista italiano poi non ce l’ha fatta a battere Djokovic, vedendo così sfumare per poco la finale del torneo di casa. Ma dopo la sfida contro il tennista numero 1 al mondo, Sonego è potuto uscire dal campo a testa alta. In un giorno solo ha giocato due partite di alto livello conquistandosi così anche i complimenti da parte di Djokovic.