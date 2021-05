Anche con due vittorie contro Lazio e Benevento la media punti di Nicola sarebbe inferiore a 1,5 punti a partita

“Vogliamo salvarci”. Una manifestazione d’intenti che Davide Nicola ha esplicitato per la prima volta lo scorso gennaio, quando si era appena seduto sulla panchina del Torino, lo ha ripetuto dopo le prestazioni positive ma anche dopo lo 0-7 con il Milan e nel confronto avuto ieri con i tifosi all’esterno dell’Olimpico Grande Torino, dopo essere tornato dalla trasferta in casa dello Spezia. Basta guardarlo negli occhi per capire che il tecnico non mente, che garantire la permanenza in A del suo Toro è realmente l’obiettivo per cui da mesi sta dando tutto se stesso.

Torino: per Nicola niente media da 1,5 punti a partita

Nicola sa bene di avere davanti a sé due match-ball per raggiungere quel traguardo per cui lavora da quattro mesi e sa anche che dalle prossime due partite dipenderà anche il suo futuro. La clausola per il rinnovo automatico non si attiverà: è caduta insieme al Torino allo stadio Picco. Anche con due successi contro Lazio e Benevento l’allenatore non raggiungerebbe i 30 punti necessari per ottenere la media punti di 1,5 a partita, si fermerebbe al massimo a quota 28 punti (con una media punti di 1,4), che sarebbe comunque un risultato importante considerata la situazione ereditata al momento del suo arrivo.

Torino-Nicola: rinnovo da discutere

Per il prolungamento dovrà parlare con Urbano Cairo e Davide Vagnati ma potrà sedersi al tavolo delle trattative solamente se in mano avrà un risultato concreto come la certezza della permanenza in serie A della squadra. Ci sarà quindi tempo a campionato concluso per discutere con il presidente e con il dt dell’eventuale rinnovo del contratto: ora per Nicola c’è quella salvezza promessa anche ai tifosi da raggiungere