Momenti di tensione al rientro del Torino da La Spezia: un gruppo di tifosi ha atteso la squadra in cerca di un confronto

Una sconfitta, la seconda in pochi giorni, che non è stata digerita dai tifosi. Per questo motivo all’arrivo della squadra, che rientrata dalla Liguria dopo la trasferta con lo Spezia, si sono registrati dei momenti di tensione. L’ultima volta che il pullman della squadra era stato fermato dopo una gara risale al novembre del 2019 quando c’era ancora Mazzarri in panchina e il Toro tornava da Genova, dopo aver incontrato il Grifone. In quel caso non era bastato il gol vittoria di Bremer. I tifosi presenti chiedono e ottengono un colloquio con Nicola alla presenza della squadra e della dirigenza: “Noi stiamo già resettando”, dice il tecnico. Le due sconfitte hanno lasciato ovviamente l’amaro in bocca, oltre a far temere che la situazione possa compromettersi. “Preparatevi con serenità, resettate il cervello”, si sente dire dai tifosi.