La sfida tra lo Spezia ed il Torino è in programma per sabto 15 maggio alle 15.00: ecco come seguirla in TV e in streaming

Manca poco al termine della stagione ed il Troo dovrà affrontare anora due scontri diretti per la lotta salvezza oltre al match con la Lazio. Il primo, contro lo Spezia, si giocherà sabato 15 maggio alle ore 15.00 allo stadio Alberto Picco. I liguri, reduci da un pareggio con la Sampdoria, dovranno fare i conti con un Toro a caccia di riscatto dopo la brutta figura di mercoledì sera con il Milan. Sarà possibile seguire il match in esclusiva su Sky: la partita verrà infatti trasmessa su Sky Sport (canale 253 de decoder). Lo streaming sarà invece disponibile su Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc e su Now Tv.