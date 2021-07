Gli addii di Comi e Bava favoriscono Davide Vagnati: ampi poteri e maggiori margini di manovra per operare al Torino

Una rivoluzione a livello dirigenziale quella che sta attraversando il Torino di Cairo. E chi ne trarrà i maggiori benefici? Davide Vagnati. Subentrato a Petrachi, il direttore dell’area tecnica ha commesso qualche errore che sembrava potesse costare caro. In sede di mercato ma anche nelle scelte in Primavera: qualche mese dopo, però, il destino del dt sembra essere cambiato. Vagnati ne è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato. Ampi poteri – ora che non c’è il direttore generale e che a capo del vivaio potrà insediarsi un suo uomo di fiducia – e possibilità di agire in grande autonomia.

Toro, la società si snellisce con gli addii di Comi e Bava

Negli ultimi giorni ha preso il via uno snellimento della società. Salutato Massimo Bava, si attende ora l’arrivo di Ruggero Ludergnani, che deve rescindere con la Spal. Anche Antonio Comi,, in questo caso al contrario di Bava non è un addio che era nell’aria, non sarà più il direttore generale del Toro ma il suo posto resterà ancora vacante: di certo non arriverà nessuna figura esterna, al massimo potrebbe esserci qualche movimento interno. Cosa che, lo ribadiamo, permetterà a Vagnati di non avere nessuno a fargli ombra.

Toro, Vagnati graziato nonostante gli errori

Contro ogni pronostico, la posizione del’ex ds spallino sembra essere ora tutto tranne che traballante. Se fino a qualche mese fa si parlava di addio o di un ridimensionamento assicurato, Vagnati ha ottenuto l’effetto contrario. Graziato dal mercato incompleto effettuato sotto le direttive di Giampaolo e dalla scelta pagata cara di affidare la Primavera a Cottafava, la sua esperienza al Toro è ben lontano dall’essere finita. Al contrario, sembra l’inizio di una vera scalata.