Marco Pellegri sarà il nuovo team manager, per Emiliano Moretti è previsto un altro ruolo da dirigente nel Torino

Dopo l’addio di Massimo Bava e quello, un po’ a sorpresa, di Antonio Comi, al Torino presto arriveranno gli annunci per quanto riguarda i nuovi ingressi a livello dirigenziale. Ruggero Ludergnani sarà il nuovo Responsabile del Settore giovanile ma prima di firmare il nuovo contratto dovrà però rescindere con la Spal, nel frattempo è atteso l’annuncio di Marco Pellegri (voluto da Ivan Juric) come nuovo team manager al posto di Emiliano Moretti: l’ex difensore resterà comunque un società ma con un ruolo diverso. Per lui è infatti prevista una promozione.

Torino: Moretti affiancherà Vagnati

Urbano Cairo ha infatti deciso di affidare sempre più potere al direttore dell’area tecnica Davide Vagnati, come dimostra l’addio di Bava (i rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci) e l’ormai prossimo arrivo, per il ruolo di Responsabile del settore giovanile, di Ludergnani dalla Spal. Il dirigente porterà inoltre con sé dalla società di Ferrara anche il nuovo segretario generale del Settore giovanile che prenderà il posto di Vincenzo D’Ambrosio (quest’ultimo uomo di fiducia di Bava con cui ha collaborato in questi anni). Anche se non è ancora chiaro quale sarà effettivamente la nuova carica di Moretti nel Torino, l’ex difensore dovrebbe affiancare Vagnati nella gestione dell’area sportiva del club. Nei prossimi giorni sono previsti i vari annunci.