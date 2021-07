Serve un piano organizzativo, ma il primo allenamento al Filadelfia potrebbe accogliere i tifosi, sebbene a capienza ridotta

Ricominciare con i tifosi è possibile. Il Torino si sta muovendo in questi giorni per valutare la fattibilità di un raduno a porte aperte, seppur a capienza ridotta. I granata di Juric effettueranno il 6 luglio i test medici, per poi cominciare gli allenamenti il giorno successivo, al Filadelfia. C’è la ragionata speranza di vedere quel giorno, il 7 luglio, anche un po’ di pubblico sugli spalti, ma molto si deciderà nelle prossime ore, quando andrà messo nero su bianco un piano organizzativo adeguato. La squadra si allenerà nel capoluogo fino alla fine di quella settimana. Il 13 luglio, invece, scatterà il ritiro in Val Gardena: anche per gli appuntamenti in altura, il club è al lavoro per garantire una parziale apertura al pubblico.

E’ possibile organizzare eventi a porte aperte: ecco come

A rigor di norma, le restrizioni attualmente vigenti lasciano spazi di manovra. Nelle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, pubblicate dal dipartimento per lo sport del Governo, sono presenti tutte le indicazioni a cui le società devono attenersi per organizzare allenamenti o partite aperti al pubblico. I tifosi dovrebbero avere ciascuno un posto a sedere preassegnato e nominativo e si dovrebbero sistemare a scacchiera, garantendo la distanza interpersonale di un metro. Per gli eventi che fanno riferimento a questa normativa non è necessario, in ogni caso, che gli spettatori presentino un tampone negativo o un certificato green: sarebbe sufficiente la consueta autodichiarazione, come già era accaduto a Volpiano per il derby Primavera, al quale un gruppo di tifosi aveva potuto assistere. Quante potrebbero essere le persone sugli spalti? Non più del 25% della capienza del Filadelfia.

Il clima attorno al Torino è di contestazione

La situazione ambientale attorno al Torino, ad ogni modo, induce a pensare che anche in caso di apertura non ci sarebbe la corsa al Fila. La squadra arriva da un’altra stagione disastrosa e si presenterà al raduno (a vedere la situazione oggi) con un solo volto nuovo oltre a mister Juric: il portiere Berisha, che assieme a Milinkovic-Savic dovrà sostituire il partente Sirigu. La piazza è pervasa dalla disillusione. E a sprazzi si rilanciano iniziative di contestazione al presidente Cairo, come quella andata in scena in via Roma nel giorno di San Giovanni.