Quinta puntata di “Toro.it LIVE”: giovedì 1° luglio alle 18.30 in diretta con l’avvocato Marengo per parlare del caso Blackstone

Toro.it è ora anche in streaming. Giovedì 1° luglio alle 18.30, in diretta su Facebook e sul nostro sito, ci sarà il quinto appuntamento con Toro.it Live, il programma settimanale con approfondimenti su tutto ciò che riguarda il Torino: le ultime notizie sulla squadra, le news di calciomercato e non solo. Ci saranno i giornalisti di Toro.it, tanti ospiti, ma soprattutto ci sarà spazio per i tifosi, per le domande e le curiosità su tutto ciò che è inerente al Toro.

Alle 18.30 del 1° luglio, su Facebook, si parla del caso Blackstone

Nella puntata odierna, Ivana Crocifisso, Andrea Piva e Francesco Vittonetto commenteranno il caso Blackstone e le possibili conseguenze che avrà sul presidente Urbano Cairo. Interverrà, per meglio focalizzare il tema, un ospite d’eccezione: l’avvocato Pierluigi Marengo, volto noto del mondo granata e opinionista di Toro.it. Ci sarà spazio anche per commentare le ultime notizie, tra il calciomercato e l’imminente raduno.