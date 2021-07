Nuovo ingresso in società: nel consiglio di amministrazione ci sarà Paolo Bellino, già amministratore delegato di Rcs Sport

In concomitanza con le due comunicazioni riguardanti Massimo Bava e Antonio Comi, il Torino ha annunciato l’ingresso di Paolo Bellino – già direttore generale di RCS Sport e amministratore delegato della stessa – come consigliere di amministrazione. Non solo, visto che Bellino avrà anche una delega allo sviluppo degli impianti sportivi. Logico aspettarsi che possa seguire la gestione del Robaldo dopo l’uscita di scena di Bava.