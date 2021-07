Antonio Comi non è più il direttore generale del Torino, lo ha annunciato la stessa società granata con un comunicato

Antonio Comi non è più il direttore generale del Torino. Il contratto del dirigente è scaduto ieri e non è stato rinnovato. Comi è uno dei volti storici della dirigenza granata, presente nella società di Urbano Cairo sin dalla sua nascita come Responsabile del Settore Giovanile (ruolo che ricopriva anche nell’AC Torino fino al fallimento), poi come direttore generale con poteri però molto limitati. Ora, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società granata ha annunciato la separazione dall’ormai ex dirigente: “Il Torino Football Club comunica che Antonio Comi non è più il Direttore Generale della Società. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il suo leale contributo di questi anni, dapprima – dall’estate del 2005 – come Responsabile del Settore Giovanile e poi come Direttore Generale. Tutto il Torino Football Club saluta Comi e gli augura ogni bene”.