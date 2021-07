Massimo Bava non è più il Responsabile del Settore giovanile del Torino: la nota della società

Massimo Bava non è più il responsabile del Settore giovanile granata: lo ha comunicato la società con una nota sul proprio sito ufficiale. “La Società saluta e ringrazia Massimo Bava per il buon lavoro svolto nella sua esperienza in granata, nove stagioni dove grazie al contributo di tutti si sono anche raggiunti ottimi risultati, e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”, si legge nella breve comunicazione del club.