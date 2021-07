Torino Channel non è più visibile sul canale 234 di Sky. Il club “Stiamo lavorando per attivare una nuova piattaforma”

Il Toro attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto che da oggi 1 luglio Torino Channel non è più visibile sul canale 234 di Sky, specificando che il club granata è già al lavoro per la nascita di una nuova piattaforma web che possa consentire ai tifosi del Toro si seguire quotidianamente la squadra di Juric. Nella nota del club granata c’è scritto: “Alla luce della nuova configurazione dei diritti televisivi da oggi, giovedì 1° luglio, Torino Channel non è più visibile sul canale 234 di Sky. Per essere ancora più vicini ai tifosi stiamo lavorando per attivare una nuova piattaforma web così da instaurare un rapporto più stretto e diretto con tutto il mondo granata e con gli appassionati sportivi.”.