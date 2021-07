Maran è il nome in pole position per la panchina dello Spezia dopo l’indecisione di Giampaolo a sposare il progetto del club ligure

Dopo il divorzio tra lo Spezia e Vincenzo Italiano, diventato il nuovo allenatore della Fiorentina, il club ligure si è trovato costretto a dover cercare un allenatore per la prossima stagione. Gli Aquilotti hanno sondato il nome di Marco Giampaolo, tecnico abruzzese che arriva dalle esperienze negative con Milan e Toro. Nella scorsa stagione con i granata Giampaolo ha sempre occupato le zone basse della classifica, fino all’esonero avvenuto a gennaio per fare spazio a Davide Nicola. L’ex allenatore del Toro non è parso molto convinto della proposta che gli ha presentato lo Spezia, così il club ligure ha virato su Rolando Maran, allenatore di esperienza che è in pole position per sostituire Italiano.

Il Toro dovrà farsi ancora carico dello stipendio di Giampaolo

Il fatto che lo Spezia e Maran siano molto vicini all’accordo, così da far sfumare la possibilità di vedere Giampaolo sulla panchina del club ligure, non è sicuramente una buona notizia per il Toro che dovrà continuare a pagare lo stipendio al tecnico abruzzese. Giampaolo, arrivato all’ombra della Mole lo scorso agosto su indicazione del responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati, aveva firmato un contratto che scadrà nel 2022 nel quale c’era anche l’opzione di un rinnovo per il terzo anno. Con uno stipendio da 1,5 milioni netti a stagione che pesa, e a quanto pare continuerà a pesare molto, sulle casse del Toro.