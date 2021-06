Depositata in America la richiesta di danni nei confronti di Rcs e di Urbano Cairo: il fondo chiede 600 milioni di dollari pari a 505 milioni di euro

600 milioni di dollari pari a 505 milioni di euro: è la richiesta di risarcimento (alla quale dovranno rispondere Cairo e Rcs) di Blackstone che secondo Radiocor è stata depositata ai giudici della Corte Suprema di New York. Trecento milioni si riferiscono al danno per la mancata rivendita all’Allianz dell’immobile di Piazza Solferino, l’altra metà ai danni. Il fondo si è mosso entro la scadenza che era fissata proprio per oggi. Un mese e mezzo fa il lodo arbitrale di Milano aveva respinto le richieste di Rcs dando ragione proprio a Blackstone e non ravvisando alcuna irregolarità nella vendita di quel famoso immobile proprio al fondo americano. La mossa di Cairo, ricorso all’arbitrato, aveva poi impedito la successiva rivendita ad Allianz, bloccando tutto e portando ora Blackstone a chiedere questo maxi risarcimento.