Blackstone, non solo la diatriba con Cairo: ecco cosa fa il fondo americano

L’approfondimento: il fondo d’investimento Blackstone, in causa con Urbano Cairo, è un colosso della finanza USA con 571 miliardi di asset in gestione

Finito al centro delle cronache per la diatriba legale con il presidente del Torino (e azionista di maggioranza di RCS) Urbano Cairo, Blackstone Group è una solida realtà del panorama finanziario globale. Con 571 miliardi di dollari – al dicembre 2019 – di asset in gestione, la società presieduta dal CEO Stephen Schwarzmann risulta attualmente il più grande fondo di investimento. Il suo business è storicamente indirizzato nel private equity, nelle strategie di investimento, nel leverage buyout, nella creazione e gestione di hedge founds e nell’immobiliare. Nel corso degli anni – il fondo è attivo dal 1985 – ha investito in numerose aziende, dal colosso delle telecomunicazioni Thompson Reuters Group a Versace.

Blackstone Group: cos’è e di che cosa si occupa

Nei fatti, come raccontava Schwarzman al Sole 24 Ore nel giugno scorso, Blackstone è una società finanziaria che controlla 95 aziende in tutto il Mondo (il quartier generale è a Manhattan, New York, ma ha sedi anche in Europa e Asia). E che ha progressivamente allargato lo spettro della sua azione potenziando gli investimenti immobiliari e, in ultimo, aprendosi al settore del Life Science.

Gli investimenti immobiliari: da RCS a MPS

Blackstone Real Estate ha effettuato nel settembre 2019 un closing da 20,5 miliardi di dollari: è la raccolta più “ricca” effettuata da un fondo d’investimento. La divisione immobiliare del fondo ha scommesso, in un periodo di crisi del mercato, su asset in ascesa: in particolare sui magazzini industriali, cruciali per rispondere alla crescita dell’e-commerce.

Ma noti sono anche i suoi investimenti in Italia: dall’inserimento nella gara per gli immobili di Montepaschi ai numerosi interventi nell’area di Milano, tra i quali c’è ovviamente quello del 2013 per la sede del Corriere della Sera, ora al centro del braccio di ferro con Cairo e RCS.

Life Science: l’ultima frontiera dei fondi Blackstone

Il campo del Life Science è l’ultima frontiera di Blackstone. Nel gennaio 2020 ha lanciato il veicolo Life Science V, con il quale punta a raccogliere 4,6 miliardi di dollari da investire nel campo delle scienze della vita.

Anche grazie al suo attuale direttore operativo, Jonathan Gray (principale candidato alla successione di Schwarzman), il fondo ha investito copiosamente nel campo dei farmaci ad alto impatto, specie nei progetti già in fase avanzata. In particolare si ricordano interventi nei medicinali per pazienti oncologici e nelle terapie specifiche per pazienti cardiovascolari ad alto rischio, quest’ultimo progetto portato avanti grazie ad una joint venture con Novartis.

Blackstone e Cairo in tribunale per RCS: la vicenda

Nel frattempo il fondo aspetta l’esito dell’arbitrato, chiamato a pronunciarsi sul caso che riguarda l’acquisizione degli immobili di via Solferino. Quello di Cairo era stato definito dal CEO di Blackstone “uno sfacciato tentativo di estorsione“, ma una pronuncia ufficiale sulla vicenda non si avrà prima del 10 aprile. Per ricapitolare:

Blackstone chiede a RCS e a Cairo danni per 600 milioni di dollari;

Il gruppo editoriale ha garantito al presidente del Torino la manleva per coprire un’eventuale sconfitta in tribunale.

Ma, in quest’ultimo caso, la leadership dell’imprenditore alessandrino sarebbe messa in discussione.