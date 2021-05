La Camera arbitrale di Milano si è espressa sul caso Rcs-Blackstone, non ravvisando alcuna irregolarità

Una sconfitta, quella di Cairo e di Rcs: il collegio della Camera arbitrale di Milano si è espresso sul caso Blackstone, dando ragione al fondo americano. Nessuna irregolarità, dunque, nel contratto che nel 2013 aveva portato alla vendita della sede del Corriere della Sera di via Solferino a Blackstone. “Non è dato ravvisare nel comportamento di Blackstone (e, per essa, di Kryalos) nulla che appaia indiscutibilmente contrario ai doveri di correttezza e buona fede”, si legge nella sentenza. Secondo gli arbitri, “la parte acquirente ha legittimamente cercato di conseguire le condizioni per essa più vantaggiose, senza che sia emersa la prova di alcuna indebita pressione operata sulla controparte”.

Cairo-Blackstone: il motivo della contesa

Ma perché il ricorso alla Camera arbitrale? Nel 2013 Blackstone acquista per 120 milioni di euro la storica sede del Corriere della Sera di via Solferino a Milano. Qualche tempo dopo Blackstone si accorda con Allianz per rivendere quell’immobile alla cifra di 250 milioni di euro. Per questo motivo Cairo e Rcs muovono l’accusa di aver approfittato della situazione di RCS costringendo quest’ultima a svendere.

La reazione di Rcs: il comunicato

.Questo il comunicato di Rcs dopo il responso: “La società, fermo restando che non condivide il giudizio dei due arbitri e che si riserva ogni valutazione e ogni diritto, sottolinea che anche dalle motivazioni del Lodo non emerge alcuna scorrettezza o mala fede di Rcs, che viceversa ha agito per la doverosa tutela del patrimonio sociale, leso dal significativo differenziale di valore con cui nel 2013 è stato venduto l’immobile. Il Lodo definitivo, confermando che Rcs non ha agito in modo scorretto e tantomeno temerario, rinsalda, come già quello parziale dello scorso anno, la posizione della società innanzi alla Supreme Court of the State of New York, ove i procedimenti intentati dalle controparti sono sospesi”.