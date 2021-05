Giampaolo fu esonerato dopo la partita d’andata. Ora lo Spezia potrebbe decretare anche il futuro di Davide Nicola

Più di una semplice partita attende il Torino di Nicola nella prossima giornata di campionato. I granata si giocano infatti molto se non tutto in una sfida che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Ad attenderli c’è infatti lo Spezia di Vincenzo Italiano che non solo compete con il Toro per la lotta salvezza, ma che è anche stato l’ultimo avversario della squadra capitanata da Giampaolo. Gli Aquilotti potrebbero infatti trasformarsi nella sentenza definitiva anche per Davide Nicola assieme allo 0-7 rimediato mercoledì dal suo Toro contro il Milan.

Toro, lo Spezia fu il “boia” di Giampaolo a gennaio

Galeotto fu quello 0-0 rimediato il 16 gennaio. Ai tempi ancora nessuna vittoria sul palmares di stagione del Toro, che vide aggiungersi un altro buco nell’acqua all’elenco. Quel pareggio si è poi trasformato nella goccia che ha fatto traboccare il vaso, costringendo la società a prendere il più drastico dei provvedimenti: togliere la panchina a Giampaolo per dare una scossa. L’aria fresca è arrivata con Nicola, che ha fatto ben sperare fino al crollo visto col Milan. Tutto è quindi tornato in discussione ed è ancora contro lo Spezia il possibile match spartiacque.

La vittoria contro i liguri per trovare conferme

Un vero e proprio crocevia targato Italiano quello che devono affrontare i granata. Trentacinque punti a testa per i liguri ed i granata e ancora rispettivamente due e tre match da giocare. Lo scontro diretto potrebbe spostare definitivamente l’ago della bilancia, che attende però anche il Benevento per un verdetto finale. In ballo, però, per Nicola non c’è solo la salvezza. Resta in bilico anche il suo futuro sotto la Mole, con la società che sta valutando il da farsi e terrà conto dei match restanti. Il finale di stagione si prospetta quindi da cardiopalma.