Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha attaccato i giornali di proprietà di Urbano Cairo per alcune notizie giudicate infondate

Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha attaccato i giornali controllati da Urbano Cairo, in particolare il Corriere Fiorentino e la Gazzetta dello Sport, per alcune notizie definite dal patron viola fake news. “Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Il Corriere Fiorentino se vuole che parli della Fiorentina, sia loro che la Gazzetta hanno sbagliato perché sono controllati da Cairo“, ha detto Commisso, che poi ha aggiunto: “Fino a che non riceverò delle scuse scritte e diranno la verità sull’incontro con Sarri, se c’è stato o non c’è stato, non parlerò con questo giornale. Hanno detto bugie e i giornalisti fiorentini quando sono state dette delle bugie, devono intervenire. Questa è la cosa giusta da fare. Se io dico una bugia, intervenite su di me, se lo dicono i giornalisti, intervenite su di lui“.

Commisso è infuriato: “Come è possibile lavorare per un giornale che dice bugie. Può darsi che Poesio (giornalista, ndr) abbia avuto una informazione sbagliata, ma il giorno dopo va corretto. Io credo che il comando di questa operazione è arrivata da un’altra parte, da qualcuno che vuole male alla Fiorentina”. Poi ha precisato: “Io ho avuto riscontri con certi giornalisti, voglio dire che La Nazione ha fatto un buon lavoro sulla Fiorentina. Non metto in discussione tutti i giornalisti, ci sono i bravi e i cattivi. Ci sono quelli a cui abbiamo dato i cartellini rossi un anno fa e quelli che potrebbero prenderli. Ci sono persone che mi hanno fatto schifo e che non meritano di avere spazio nei giornali o nelle radio o nelle tv. Li vedo e li sento ogni settimana. Io guardo tutto quando posso e sono al corrente di quello che si dice. Prima ci sono quelli che vogliono lavorare con la Fiorentina, poi ci sono quelli che hanno lavorato per la Fiorentina e ora non più”.