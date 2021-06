Oggi il presidente del Toro Urbano Cairo è stato contestato in centro a Torino in occasione della festa di San Giovanni

Le contestazioni del popolo granata nei confronti del presidente Cairo non si fermano. Continuano infatti le iniziative messe in piedi dai tifosi per esternare il proprio malcontento. L’ultima si è svolta nel centro di Torino, in occasione della festa di San Giovanni, patrono della città. Due tifosi si sono vestiti da clown in via Roma, con un carretto, costellando le vetrine di palloncini e manifesti con la scritta “Cairo vattene” e una caricatura del Patron granata. Si sono quindi messi a distribuire i palloncini ai passanti. Il video girato è stato poi diffuso sui social da Comunicazioni Resistenti Granata 1906 che ha aggiunto la scritta “Oggi Cairolo ed i suoi amichetti stanno festeggiando San Giovanni in centro a Torino! #restituisciiltoro Mostra meno“.

Di seguito, il video completo.