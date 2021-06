La Federcalcio ha rigettato la proposta di trust presentata dalla Salernitana, l’iscrizione alla prossima serie A è al momento congelata

La Figc ha bocciato il trust presentato venerdì scorso dalla proprietà della Salernitana. Dopo tre giorni in cui si è analizzata la situazione, la Federcalcio ha deciso di dare al club campano tempo fino a sabato 3 luglio per risolvere la situazione. In caso contrario la Salernitana non potrà iscriversi al prossimo campionato di serie A, dato che la Lega vieta che un presidente possa possedere due club nello stesso campionato. A rischiare oltre ai granata è anche l’altra società del presidente Claudio Lotito, la Lazio. In merito al trust la Figc nella relazione presentata ha comunicato che: “In virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso”, sottolineando inoltre che: “Non sia un vero e proprio blind trust e che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”.