Continua la contestazione dei cartonati raffiguranti dei nani con il volto di Cairo: sono stati esposti al Filadelfia

Prosegue il malcontento del popolo granata come proseguono anche le contestazioni. Un’altra iniziativa, già proposta in precedenza, ha ripreso piede per sottolineare la contrarietà dei tifosi nei confronti dell’operato di Cairo. Sono infatti stati affissi dei cartonati raffiguranti dei nanetti, con il volto del patron granata al Filadelfia. Alcuni di questi, sono stati posizionati vicino ad una cucina per bambini ed un tavolino (si ironizza sulla sala mensa), per ironizzare su quanto fatto da Cairo. Nel video condiviso dai Resistenti Granata che riprende il tutto, c’è anche una caricatura di Comi.

Ecco il video della contestazione.